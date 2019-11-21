英國政府駐港前雇員鄭文傑20日接受BBC專訪，以及在臉書發表聲明，提及自己8月遭大陸國安審訊逼供，對於「嫖妓」指控，他稱有去按摩，但沒有做對不起所愛的人的事。大陸21日公布影像「反擊」，以證明鄭文傑半個月內三次進入會所嫖妓，在陸媒公布的影像中，鄭著休閒裝坐在椅子，指自己對嫖妓感到「愧疚、自責」。

人民日報客戶端網站公布警方提供的影像，影片中鄭文傑三次出入會所嫖妓，時間分別為7月23日、7月31日和8月8日。

影片後半段則是鄭認錯的畫面，鄭男坐在椅子上，公布的片段並未上拷或雙手被綁著，影片對話內容如下：

警方：公安機關在決定拘留你的時候，我們已經告知你有權利通知家里人和律師，為什麼你當時會拒絕通知你家裡人，請解釋一下原因。

鄭文傑：因為覺得這件事很丟臉，就不太好意思告訴家裡人知道這件事，所以就選擇不通知家里人。

警方：你對你的違法行為有什麼看法？你可以講一下。

鄭文傑：好丟臉啦，好羞愧啦，因為周圍認識的朋友都想不到我會做這個事情，我都沒臉去見我的女朋友、我的家裡人。其實是一個很內疚很自責的事。

我對這件事深感愧疚、自責，我決意改過，不會再犯，所以我唯一的心願就是儘早回去見我的父母和見我的女朋友。

大陸外交部發言人耿爽21日在記者會上回應記者提問時強調，鄭文傑因為違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條被深圳羅湖警方處以行政拘留15日的處罰，鄭文傑對其違法行為供認不諱，警方嚴格依法辦理並且保障了鄭的各項合法權益。「我提醒你注意，鄭文傑對他的違法行為供認不諱。」

對於英國對此事提出交涉，耿爽說，中國駐英國大使劉曉明當場向英方提出反交涉，就英方近來在涉港問題上的一系列錯誤言行表達中方的強烈憤慨和堅決反對。

(旺報 )