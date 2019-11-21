新北市長侯友宜21日接受廣播節目主持人蔡詩萍的訪問，蔡詩萍追問「2020總統要支持誰？」侯友宜起初避重就輕回答，「台灣選舉拖得太長又充滿口水戰」，不願正面回應，蔡繼續追問「所以到底支持誰？」侯友宜才坦言，「我是國民黨黨員，一定支持國民黨提名候選人」，但仍絕口不提韓國瑜3字。

侯友宜說，他是一位國民黨員、也是新北市長，要照顧400萬人民，每個動作都有順序、有節奏，說實在的，中華民國早年沒那麼多政治，大家只想拚一個好生活，如今走到民主時代，選舉卻充滿各種口水戰，去年他選個新北市長，搞了1年多、累了1年多，如今總統選舉更是一天不得停，「台灣選舉實在太長了！」

蔡詩萍繼續追問，「侯市長，那你2020總統到底支持誰？」侯友宜回答，他盡他該盡的義務、做他該做的事，每個角色都不會忘記，他是國民黨黨員，所以一定支持國民黨提名的總統候選人，「就像我身為一位父親，儘管無法參加孩子的學校活動，但打通電話也可以是一種關心。」

(中時 )