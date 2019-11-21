東京都內最古老車站建築將消失不見！JR東日本19日對外公布，位於東京都澀谷區的JR山手線原宿站，其近百年歷史的站舍不符防火規格，將在明年帕運後進行拆除，並於車站附近重建。

原宿車站隸屬於JR東日本山手線，建站始於1906年，開業初始旅客出入極少，直到1919年明治神宮建造後才發展起來。現在車站是第二代房舍，1924年以木造結構竣工，是東京都內現存最古老站舍。此站體是二層樓建築，呈現英式設計風格，白牆搭配尖塔為其最大特色。

原宿車站是聯絡表參道地區的車站，車站東側以聚集大批年輕人而聞名，車站西側則鄰近明治神宮、代代木公園，原宿夙與與新宿歌舞伎町齊名，每年吸引大批外國觀光客到訪。

朝日新聞網報導， JR東日本表示，車站周邊被指定為防火區域，現有站舍無法確保法律所要求的耐火性能，因此將在明年帕運後拆除，並使用符合防火基準的建材，盡可能地重建出重現原有外牆等設計的建物。

新站舍預定於2020年3月21日在相鄰處開通，出入口除了現在的竹下口及表參道口外，也將會在明治神宮方面新設出入口。

(中時電子報)