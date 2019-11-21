韓國瑜21日到中天綜藝節目《麻辣天后傳》參加「韓市長麻辣問」的主題，接受來賓犀利的提問。來賓王少偉問到贊不贊成女兒跟演藝圈的交往，韓國瑜提出選女婿條件：「不分國籍、貧富，男人最重個性和開朗」。至於怎麼看男生個性，韓國瑜妙回：「一頓飯就可以。」

韓國瑜一進場就有粉絲熱情大喊：「總統好」，節目開始利菁開玩笑對他說：「大叔好，同學好」隨後關心他：「1/11要到了，壓力大嗎？9月看你到現在老了5歲呢？」韓國一派輕鬆回：「台中1天最多21個行程！」利菁笑說提節目請的都是俊男美女，韓國瑜謙虛回：「我的參加讓你們的美麗水準下降了。」

如何教育女兒面對感情的不忠？韓國瑜說，「會勸女兒看開點，畢竟人放不下總是一個字「情」」隨後打趣表示：「要問王世堅，問世間情是何物。」關於婚前同居，韓國瑜的想法是：「女人婚前最好不要懷孕會吃虧，要懂得保護好自己，要不要同居則尊重孩子選擇。」

來賓向韓國瑜請教坊間總有人說女兒要富著養，已有3子女的他談到生命起源，這世間必然有陰陽差別，女兒受父親影響，兒子受母親影響，「兒子給爸爸帶，女兒給媽媽帶。」他透露生男生女都順其自然，更說出當初老婆懷孕的秘方，「有一位老婆婆建議老婆連續吃鵝蛋，沒想到就有了」。夫妻間相處當然也會吵架，「最近就是吵選舉呀！老婆總是捨不得家庭捲入政治」。

利菁談到與韓國瑜的對談，笑說根本是個綜藝魂，事前也不用先看題目，虧他連節目最後一個字是后還是傳都傻傻分不清楚。至於會不會挺韓？利菁表明立場，藝人不應該有政治背景，舉例問韓冰要投誰？當然是投爸爸嘛！並笑說韓國瑜忙選舉，忙到根本沒時間上廁所啦。

(中時 )