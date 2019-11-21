洪孟楷推淡北道路網路政見懶人包，獲得熱烈好評。(摘自洪孟楷臉書)

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷。(吳亮賢攝)

選戰倒數50多天，國民黨新北市第一選區(林口、泰山、淡水、八里、三芝、石門)立委參選人洪孟楷日前推出數波網路文宣，端出實質政見牛肉，其中「淡北聯外道路懶人包」，除表達力爭淡北道路興建的決心，也以淺顯易懂的文字，解答民眾困惑，獲得熱烈好評。

洪孟楷指出，選區內有許多長輩還是希望收到紙本文宣，所以傳統式文宣不能放棄，但現在選戰型態不一樣，選民對懶人包、影音政見、直播等接受度更高，他選擇創意運用網路「懶人包」做政見，民眾可以利用搭大眾交通工具或上下班零碎時間看完他的政見，淺顯易懂，簡單明瞭。

洪孟楷表示，自己從初選時就常在各地開直播，像之前參加市府主辦的輕軌說明會，也現場立刻將兩個小時討論的重點，變成十分鐘的解說，把民眾的意見、政府的承諾、以及接下來可能的方向完整說明，讓民眾能完全掌握。

對於此次第一選區兩位參選人都屬年輕世代，會否格外感受壓力？洪孟楷說，自己一直做最好準備，保持信心，他始終相信民眾支持會做事的人、肯做事的人，而且專業比什麼都重要。

洪孟楷表示，淡水鄉親已經等淡北道路20年了，過去幾年也沒有看到現任立委有任何付出或爭取行動，民眾還能再等幾年？他認為這是中央「要不要做」的問題，不是「能不能做」的問題，不管現在或未來進入國會，他都會努力催生這條路，絕不會讓淡北道路成為選舉口號，要替大淡水地區民眾爭取這條快速安全的回家路。

(中時 )