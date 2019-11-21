最為女孩們著想的路跑賽事「Taishin Women Run TPE」即將於2020年3月29日再次與女生見面了！並於11月21日啟動報名至2020年2月12日截止。由台新銀行冠名贊助並與知名運動品牌New Balance獨家合作的Taishin Women Run TPE邁入第3屆，首次增設3K全民跑組別，並取2020諧音「愛你愛你」作為賽事口號，推出「愛運動、愛時尚、愛自己」等服務，期待跑者勇敢說愛、愛惜身邊的每個人，將愛的無限力量傳遍各地角落。

2020 Taishin Women Run TPE首度增加「愛運動」3K全民跑，希望讓路跑走進每個女孩的心中，也歡迎男性們在終點處迎接親友，增進彼此感情體驗路跑帶來的樂趣。主辦單位也提供「愛閨密」早鳥、團體報名優惠，台新銀行卡友只要用台新信用卡報名10公里-香香團體組，前180組即享有報名費9折；半馬組成功完成繳費報名前300名選手，即可獲得美國時尚髮飾品牌L. ERICKSON髮圈乙條。除此之外，為了犒賞女孩們完賽的毅力，屆時賽會將找來帥氣龍舟猛男在終點迎接跑者，伴隨滿天幸福泡泡以及夢幻紅色地毯，讓每個過終點的女孩，享受女神級待遇。中華民國路跑協會理事長范姜瑞表示，新組別3K全民跑的設立，能讓家庭有同樂的感覺，進而促進全民運動的理念。

Taishin Women Run TPE向來在賽事品質管控都廣受跑者好評，今年保留過往優質服務如美髮、伸展、按摩區外，加碼推出完賽舒緩泡腳池，消除完賽的疲憊感，好好地「愛自己」；另外，成功完賽的跑者還能獲得「愛時尚」超值完賽禮，包含精美完賽獎牌、毛巾、時尚果凍袋等，襯托出女性獨有的魅力。

如同2020諧音「愛你愛你」，賽會終點設有「愛的告白區」，無論男孩或女孩，把握機會傳達愛意，讓萬名跑者見證幸福時刻，為Taishin Women Run TPE留下無價回憶！台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇指出，早在25年前台新推出女性專屬玫瑰卡以來，一直很注重女性議題，藉由近年馬拉松的舉辦，更反映出現代社會女性力量崛起的跡象，台新也將持續為女性發聲。

(中時電子報)