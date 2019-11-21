39歲日本女星優香擁有F罩杯火辣身材，1988年曾推出性感寫真集走紅，3年前她閃電嫁給男演員青木崇高，近日更宣布做人成功，將在明年升格當媽，受到大批祝福。

優香透過所屬事務所宣布懷孕喜訊，預產期在明年春天，之後會視身體狀況繼續演藝圈的工作，並不忘感謝一直支持夫妻倆的粉絲。

優香和丈夫青木崇高2015年因合作電視劇結緣，男方演過大河劇《平清盛》、電影版《神劍闖江湖》，也曾來台拍過台日合作電影《盛情款待》，名氣不小。

(中時電子報)