3年前閃婚男演員 39歲F奶女星報喜要當媽了！ 18:072019/11/21 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 優香和青木崇高3年前閃電結婚，近日宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自日網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 39歲日本女星優香擁有F罩杯火辣身材，1988年曾推出性感寫真集走紅，3年前她閃電嫁給男演員青木崇高，近日更宣布做人成功，將在明年升格當媽，受到大批祝福。 優香透過所屬事務所宣布懷孕喜訊，預產期在明年春天，之後會視身體狀況繼續演藝圈的工作，並不忘感謝一直支持夫妻倆的粉絲。 優香和丈夫青木崇高2015年因合作電視劇結緣，男方演過大河劇《平清盛》、電影版《神劍闖江湖》，也曾來台拍過台日合作電影《盛情款待》，名氣不小。 抗癌2年半回來了！金宇彬出席青龍獎首公開亮相 (中時電子報) #優香 #閃婚 #青木崇高 也許您會感興趣 推薦閱讀 逃亡3年遭逮 涉太電繆竹怡獄中聲請再審遭駁 09:012019/11/17 社會 《半導體》華泰Q3獲利3年半新高，Q4旺季續看俏 13:072019/11/18 財經 國際學生連3年下滑 川普政府不認反移民影響 16:032019/11/18 國際 火爆男3年前嗆警中彈 今又行車糾紛鎖喉騎士 19:512019/11/18 社會 流浪狗守原地3年不願被養 真相網淚目 11:252019/11/19 日常 英39屍貨櫃命案 越南家屬不惜變賣房地運回遺體 21:322019/11/19 國際 《國際經濟》日本10月出口年減9.2％，創3年來最大跌幅 10:342019/11/20 財經 「巧虎」臨時缺席 男演員判賠43萬 17:482019/11/20 社會 柱姐批小英假數字總統 騙3年多 01:182019/11/21 政治要聞 阿方納西耶夫 彈琴的手寫了39本書 04:102019/11/21 藝文副刊 娛樂熱門新聞 圈內誰EQ最高？蔡康永驚吐：不是林志玲 - 娛樂 與歡場26個男人交手 凌葳威曝：轉戰民代運動健將是野獸 - 娛樂 紀曉波驚傳欠債250億 吳佩慈發文認了這件事 - 娛樂 韓國瑜上《麻辣天后傳》被拷問 挑女婿靠這妙招 - 娛樂 韓國瑜：住過太多房子 還有舅舅阿姨姑媽、表哥表弟 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。