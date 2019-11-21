溪尾國小成為藝術教學的殿堂，小朋友努力認真的做花燈，傳承一脈傳統技藝。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局於今年暑期辦理花燈製作研習，訊息公布後，烏日區溪尾國小的藝術社群老師全員報名參加，共襄盛舉，並以零缺席紀錄，執著認真的學習態度，榮獲研習績優教師的頭銜。五天的花燈製作研習，教師們將半成品帶回學校後，進一步將花燈設計融入高年級藝文課程；透過教學，薪火相傳，將花燈的傳統文化教導給孩子，實踐藝術與生活結合的理念。

溪尾國小沈翠蓮校長表示，學校長期積極深耕藝術教育，由學校熱血的藝術社群老師與外聘藝術家劉秀貞老師共同規劃、執行，舉凡課程設計、寫生活動、藝術展覽、校園美化等，透過社群討論、協同教學，讓溪尾成為藝術教學的殿堂。今年適逢溪尾國小65歲校慶，學校規劃在藝廊推出「花燈美展」，讓今年校慶美展更添亮點，也為明年「2020台灣燈會在台中」暖身。

溪尾國小結合「溪藝˙蜥蜴」等主題，充分發揮在花燈創作上。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

溪尾國小透過視覺藝術的語言，讓花燈作品風華獨具。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

溪尾國小宋藍琪主任說，為讓花燈作品充分展現學校特色課程「造筏渡溪」以及「溪尾藝術」兩大意涵，她帶領著學校的藝術社群教師們-劉秀貞、陳惠茹、陳佳君、江淑華、李素芬、張宸睿及黃心潔等教職員及家長，共同構思出將學校的特色課程「竹筏」、｢溪尾」及｢藝術」結合成「溪藝˙蜥蜴」兩大主題，讓代表溪尾藝術的蜥蜴攀爬在渡溪的竹筏上，藉由竹筏側面的logo透露溪尾地理位置的意象-烏溪與貓羅溪。期透過視覺藝術的語言，讓花燈作品風華獨具。

教育局長楊振昇指出，2020年台灣燈會，主展區將自109年2月8日至2月23日於后里花博森林園區及馬場園區、副展區自108年12月21日至109年2月23日於文心森林公園盛大展出。 2020台灣燈會-花燈競賽區將有親子組（國小、幼兒園）、國中組、高中職組、大專及社會組、機關團體組等5組作品，從109年2月8日至2月23日於后里花博森林園區展出。

楊振昇強調，花燈競賽燈區是燈會中最具有文化傳承意義的一區，本區可欣賞到彙集全國各級學校親、師、生、志工及各機關團體精心製作的花燈作品。這些精采的作品一起點亮臺中的夜空，璀璨臺中，讓世界看見美麗的台灣-臺中。誠摯邀請您大小牽小手，一同來賞燈！

(中時 )