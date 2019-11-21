桃園市府提出《違章建築強拆收費自治條例》草案，針對2016年5月20日後新增300平方公尺以上農地大型違建物優先拆除，較符合公平正義原則，其餘既存違建則按現行《桃園市違章建築處理要點》分類拆除順序處理，21日在市政會議通過，再送議會審議。

副市長李憲明主持會議時表示，對於一再浪費行政資源之大型及重複的違建，在條例審議通過後也將依規定收費，以達撙節行政資源及提升建築管理成效的目標。

都發局長盧維屏說明，桃園違章的狀態多元、量多且輕重程度不同，市府於2016年訂定《桃園市違章建築處理要點》，按違章的輕重緩急狀況分級分類處理。

有鑑於農地違章建築不斷增加，中央相關部會成立「保護農地專案」，並於2017年公布，針對2016年5月20日後的農地違章大型工廠要強制拆除的規定，以終止農地違章情事。

根據都發局統計，截至今年10月31日為止，農地大型違建列管有287件，強制拆除有141件，而其他類型2073件，強制拆除有495件。

盧維屏指出，2016年5月20日後的農地違章大型工廠的拆除作業是以「夷為平地」為原則，而若是2016年5月20日以前既存的農地違章工廠，則由經發局依《工廠管理輔導法》輔導轉型及納管，以避免環境汙染及保護桃園農地資源。

(中時 )