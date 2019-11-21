立委徐志榮21日邀請勞動部政務次長林明裕及職業發展署長黃秋桂等前往苗栗南庄考察。〔徐志榮辦公室提供／謝明俊苗栗傳真〕

立委徐志榮21日邀請勞動部政務次長林明裕及職業發展署長黃秋桂等前往苗栗南庄考察。〔徐志榮辦公室提供／謝明俊苗栗傳真〕

立法院衛生環境委員會委員徐志榮，為促進苗栗地區就業及輔導增進偏鄉觀光產業就業，21日下午舉辦「苗栗地區多元就業開發方案執行成果」考察行程，邀請勞動部政務次長林明裕及職業發展署長黃秋桂等下鄉考察，前往苗栗南庄實地了解了解勞動部推動的多元就業開發方案執行現況。

徐志榮表示，他擔任立委以來，就一直非常關心苗栗縣民就業狀況，除了8月份邀請勞動力發展署在苗栗辦理就業博覽會，創造1831個職缺，更在21日再度邀請勞動部官員到第一線親身走訪，了解政策推動狀況及第一線同仁執行多元就業開發方案業務的現況，並檢討是否還有可以加強的空間。徐志榮委員認為創造就業機會、維繫良好的就業環境，才可以讓鄉親在地就業，不用遠赴他鄉北漂或南漂工作，所以中央的勞動部及苗栗縣政府更要攜手合作，依據各鄉鎮特色產業，創造各種就業機會，讓鄉親能在地生活、在地工作！

徐志榮與林明裕、黃秋桂等人參訪南庄鄉東河村賽夏族瓦祿部落時，一同體驗搗麻糬、在南庄觀光產業協會傾聽地方人士的建言，徐委員甚至在東河社區發展協會時化身原民紡織講解員，向與會人員講解織布器如何操作，以及手作織品和機器做紡織品的差異。

徐志榮強調，南庄好山好水，又有客家及原民美食，南庄老街更是全台旅遊必玩景點，最重要的是，南庄還是通過國際慢城認證，諸多的特色及景點，讓南庄成為最有發展潛力的鄉鎮，所以徐志榮委員更期待勞動部能加強輔導，讓南庄不僅是觀光大鎮，更能因此多創造就業機會，讓在外打拼的子弟有機會能回鄉工作 。

(中時 )