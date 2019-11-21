108年全國國小盃羽球錦標賽自本月13日起在台北體育館舉行，20日來到賽事最後一天，男子六年級單打冠軍戰，由台北市長春國小易仲祥與中市社口林奕安交手，易仲祥雖然在開賽時遇到亂流，但穩住後將比分追上，雙方你來我往互相追分，最後由穩住陣腳的易仲祥以21比19先下一城，第2局再以21比4輕取林奕安奪金。

長春國小教練賽後表示，易仲祥從4強賽開始就場場發揮實力，雖然比數都很接近，但他都有堅持到最後，這也是決賽時的致勝關鍵。去年，易仲祥就將目標設定在冠軍，最後則以銅牌作收，今年無論心態或球技上都提升了不少，收下冠軍實至名歸。

雲林縣文昌國小廖芮萁在108年全國國小盃羽球賽六年級女單逆轉摘金。(羽球協會提供/陳筱琳傳真)

六年級女單部分，北市中山國小的廖元琪在首局以21比19逆轉雲林縣文昌國小的廖芮萁，不過自第2局開始，廖芮萁就沒再給對手希望，先以21比12扳回一城，再於決勝局一路領先到最後，最終以21比18獲勝奪冠。

文昌國小教練指出，這場比賽廖芮萁的企圖心相當足夠且不服輸，第1局被超前是心理問題，因為年紀小心情容易受影響，暫停時教練便提醒她要撐到2、3局再決勝負，而廖芮萁也成功克服了壓力。

雙打部分，六年級女雙由桃園市大溪國小王立亘/林芸安與高雄市前鎮區民權國小孫亮晴/陳妍妃交手，雙方實力相當，最終孫亮晴/陳妍妃18比21、21比17、21比16逆轉摘金，大溪國小教練說，這次比賽原先設定奪冠，因對手身高較高、攻擊能力相對強，打法上設定不同戰術，但贏球關鍵在於孫亮晴/陳妍妃的穩定性，兩人沒有因為比分接近而急躁，而是沉住氣將得分效率提高。

六年級組男雙決賽由臺北市長春國小林嘉恩/林弈翔出戰北市民權國小林秉諺/蔡承恩，林嘉恩/林弈翔在首局克服大比分的落後，以21比19取勝；第二局也延續了攻勢領先到最後，終場就以21比13直落二拿走冠軍。

(中時電子報)