1999服務專線即時服務及提供詳細的諮詢或轉介，貼心禮貌及迅速處理的態度獲得相當多市民的肯定。 （台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

感謝信件激增！中市府施政漸有感。台中市1999服務專線、市民陳情整合平台等管道除了可以進行陳情及舉報等案件外，也能對市府各項施政作為表達感謝，這是市府持續維持良好施政的重要依據。

根據研考會統計，今年的市民感謝信1至10月數量為1160件，相較去年同期的690件，成長率高達68％。研考會主委吳皇昇表示，市府施政逐漸展現成果，感謝市民對市府的肯定，未來各機關將繼續朝市長盧秀燕期許的「富市台中．新好生活」方向前進。

吳皇昇表示，民眾透過陳情管道肯定市府的信函都會公布在市府官網「市民感謝區」，表示市府對市民的尊重與感激，每年標準一致並無不同，很高興今年市民感謝信件數量逐漸增加，除了彰顯各機關施政績效及服務品質，更能激勵公務人員士氣，對於台中市即將舉辦的迪士尼耶誕節、跨年、台灣燈會等重大活動有信心加乘的作用。

吳皇昇指出，警察局、交通局及研考會的1999話務中心深獲市民肯定，例如警察局遇到民眾欲尋短的報案，員警迅速利用臉書等網路社群找到親人，及時挽回寶貴生命；又如有老人家外出失去音訊，家人心急報案協尋，警方立即分析失蹤的路線軌跡展開搜索，最後安全尋獲。

交通局最受民眾讚許為公車司機的服務態度，包含主動協助身障者上下車、貼心叮嚀乘客注意安全，司機的服務品質也反映在交通局的管理輔導有成。另1999服務專線則是即時服務及提供詳細的諮詢或轉介，貼心禮貌及迅速處理的態度獲得相當多市民的肯定。

吳皇昇強調，任何事情都有正反兩面，重點是要讓市民反感的陳情數量減少，市府絕對不會只看正面而忽略負面訊息，各機關一直都很認真改善及精進。市民的感謝信件都會轉達給各機關，藉由市民回饋提升市府服務品質，產生更多有感施政，讓台中成為真正的幸福宜居城。

(中時 )