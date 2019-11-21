鼓勵大學生出國遊學一年 韓國瑜：政府只要不貪污 錢一定夠 18:212019/11/21 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜在臉書直播示範與客家媳婦阿華媽媽示範客家料理。（取自韓國瑜臉書直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜開直播示範客家料理 韓國瑜21日傍晚在臉書直播，與客家媳婦阿華媽媽一起示範客家料理，包括客家麻油雞酒、客家小炒、客家鑲豆腐等。 韓國瑜一邊料理，一邊暢談自己對於培養年輕人、幫助農漁民的理念。韓國瑜表示，一定要培養下一代年輕人，培養孩子總比蓋一堆蚊子館養蚊子好，下一代一定要用英語迎向世界，所以要強調雙語教育。 韓國瑜強調，未來鼓勵大學生出國遊學一年，只要申請到，費用由國家想辦法，只要政府不貪污，錢一定夠！ (中時電子報) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #客家料理 #出國遊學 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 影》總統大選登記首日 宋楚瑜上午搶頭香登記 10:502019/11/18 政治 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 最新民調結果 網驚：孫大千沒說錯！ - 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓深夜開直播 網友看完直呼：太危險了！ - 政治 村長不選開嗆民進黨！網友：跟謝龍介一樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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