韓國瑜開直播示範客家料理

韓國瑜21日傍晚在臉書直播，與客家媳婦阿華媽媽一起示範客家料理，包括客家麻油雞酒、客家小炒、客家鑲豆腐等。

韓國瑜一邊料理，一邊暢談自己對於培養年輕人、幫助農漁民的理念。韓國瑜表示，一定要培養下一代年輕人，培養孩子總比蓋一堆蚊子館養蚊子好，下一代一定要用英語迎向世界，所以要強調雙語教育。

韓國瑜強調，未來鼓勵大學生出國遊學一年，只要申請到，費用由國家想辦法，只要政府不貪污，錢一定夠！

(中時電子報)