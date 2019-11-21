《綜藝新時代》本集來到台南最熱鬧的正興友愛街，在玩「台南尚好夾」的夾子的遊戲時，首次來錄新時代的阿達把夾子從阿翔臉上猛扯下來，讓阿翔一度痛到無法言語，停頓許久才能開始主持。

在進行節目招牌單元「吃吃的畫」時，浩子隊找到一正妹路人，正打算要做球給單身的張立東，才發現張立東早就手持GOPRO在旁與正妹狂自拍了，讓大家笑虧張立東動作也太快，張立東搞笑說：「我是好心在幫節目補畫面，看我多用心！」。

在二人合力接水球的「愛的鐡達尼」遊戲中，浩子緊抱阿達大跳黏巴達，讓阿達對著浩子大喊說：「你不要抱著我的頭，把我當鋼管跳舞啦！這樣很奇怪吔！」，二人在遊戲的過程中還被水球打中重要部位「小浩浩」，讓浩子痛到語重心長的和阿達說「就說玩遊戲要嚴肅一點，你看吧！」；而張立東更是緊貼著阿翔把他抱緊緊的上演鐵達尼動作，荒謬行徑現場笑翻天。而在登二十米高無敵戰艦插旗的任務中，張立東嚇到發抖掉鞋子大喊：「不行啦!這好高!我的鞋子掉了，這很貴撿不回來了啦！」

(中時 )