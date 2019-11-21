據了解，日本推出肯德基吃到飽餐廳已有段時間，這次開幕的是關東地區首間肯德雞吃到飽餐廳。（摘自twitter:@livedoornews）

台灣人熱愛吃到飽，認為只要花一定的價錢，就能吃得盡興，因此非常值得。先前必勝客推出披薩吃到飽，非常受歡迎，可說是紅極一時。不過現在知名炸雞「肯德基」竟然也推出吃到飽的享受，近日在東京地區新設了一間肯德基，除了炸雞無限自助外，還有司康、義大利麵、濃湯等豐富菜色，且價格還很親民。

近日東京地區新設了一間肯德基，除了炸雞無限自助外，還有司康、義大利麵、濃湯等豐富菜色，且價格還很親民。（摘自twitter:@livedoornews）

13日日本東京町田的肯德基推出吃到飽服務的餐廳，除了炸雞外，還有多樣化的食物搭配，超過50種餐飲甜點。（摘自twitter:@livedoornews）

據日媒報導，13日東京町田的肯德基推出吃到飽服務的餐廳，除了炸雞外，還有多樣化的食物搭配，超過50種餐飲甜點，一看就令人食指大動。原來除了炸雞外，還有司康、可頌、濃湯、薯條、義大利麵，甚至還有融入當地特色的咖哩。菜色這麼豐富，價格可說是相當親民。平日午餐程成人一位只要2180日圓（約台幣556元），晚餐晚餐2580日圓（約台幣724元），用餐時間則限制為80分鐘。

此篇貼文背分享至《Dcard》後，許多在日本讀書的網友表示，「日本的肯德雞很難吃」。不過也有人出來暫緩，認為「洋蔥湯」好喝，在中午時段吃還不錯！不過似乎大家最在乎的並不是好不好吃，而是「有沒有蛋塔」！

除了炸雞外，還有司康、可頌、濃湯、薯條、義大利麵，甚至還有融入當地特色的咖哩。（摘自twitter:@livedoornews）

除了炸雞外，還有司康、可頌、濃湯、薯條、義大利麵，甚至還有融入當地特色的咖哩。（摘自twitter:@livedoornews）

據了解，日本推出肯德基吃到飽餐廳已有段時間，這次開幕的是關東地區首間肯德雞吃到飽餐廳。不過日本肯德雞並沒有提供蛋塔，因此網友們哭喊，「蛋塔才是本體阿」。

(中時電子報)