高雄朱姓女子在家使用母親購買的「搖擺機」做運動，因電線走火引發火災，朱女撲滅不及導致自家、大樓公共空間都遭殃，一審判決朱女及母親、器材商三方須賠償管委會193萬元，上訴至高雄高分院卻大逆轉，法官認為廠商無疏失，判決朱女及母親未及時控制火勢，得賠償管委會78萬元，全案定讞。

判決指出，2015年2月7日下午朱女在家裡使用母親購買的搖擺機時，電線突然不明原因短路走火、引燃置放於旁邊的毛毯，朱女來不及撲滅導致火勢向外延燒，大樓公共區域、電梯等設施都被燒壞或燻黑。

朱女表示，當時在父母房間床邊地板上使用搖擺機，突然聞到燒焦味，一查發現搖擺機旁的毛毯已經起火約30公分寬，她立刻去廁所用臉盆裝水滅火，再到客廳叫弟弟去拿滅火器幫忙救火，警衛也跑上來協助滅火，但都沒成功。

朱女強調，搖擺機一體成型又堅固，全部機件均包覆於機台內，無從自外觀看到內部情形，消費者無從看出異狀。廠商則說，搖擺機業經標檢局檢驗合格後出售，起火原因無法確認，否認有疏失。

一審法官認為，朱女與母親未注意搖擺機超過5年，檢查是否安全，又未避免於附近擺放易燃物，與廠商連帶有過失，需賠償大樓管委會193萬元。二審法官則認為，搖擺機領有經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書，廠商無肇責；朱女有機會撲滅火勢，須負過失責任；警衛未及時使用消防水帶灌救，逃離時沒關閉樓層安全門阻絕火勢、濃煙，也有4成過失，最後判朱女賠償78萬元，不得上訴。

(中時 )