金門立委選舉今（21）日有中國生產黨主席盧月香、無黨籍林志錦2人登記參選，累計角逐者已有7人，競爭愈來愈激烈。
金門縣選委會統計，至今日下午為止，已有國民黨競選連任的陳玉珍和基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒、中華統一促進黨金門縣黨部主委程耀德、中國生產黨主席盧月香與無黨籍洪和成、林志錦等7人完成登記。
中華新住民黨也推選中央評議委員許丕肯參選，預定明天上午11時登記，若前縣長陳福海、前縣議員陳滄江也在明天確定參選，將出現「10搶1」的激戰狀況。
中國生產黨主席盧月香強調，她在陸配和鄉親的大力支持下，當選後將推動金門做為「一國兩制」先行先試的城市，並繼通水後全力推動兩岸通橋、通電、通氣，讓金門成為陸客宜居旅遊城市。
無黨籍的林志錦則以推動遊艇觀光產業、導入世界級賽車、賽船競賽和實現居住正義、落實司法改革，以及讓金門生態資源和特有的戰地文化、僑鄉文化走向兩岸，讓世界看到為主要政見。
(中時 )
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