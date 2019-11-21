台中市政府在前市長林佳龍任內，推動外埔綠能生態園區ROT案，但籌設及營運狀況問題重重，台中市議員張瀞分、張廖乃綸、陳政顯、賴朝國在市議會警消環衛業務質詢中，抨擊這是一項極為不平等的契約，要求市府盡快處理解決。

市議員張廖乃綸說，根據環保局的專案報告，這項ROT案在前市長林佳龍任內簽約開工，ROT廠商根據契約規定，應該在去年8月31日就要開始營運，但一直拖到今年7月9日廚餘厭氧設備才營運，不只拖延了快一年，竟然到現在都還沒有取得電業許可，也沒有通過台電的併聯審查，根本無法確認實際的發電效益。

張廖乃綸指出，外埔綠能園區稻稈發電氣化設備更誇張，到現在都還停留在測試階段，連使用執照都沒有，等到明年6月試運轉後，如果還是沒有取得發電業籌設許可，也沒有通過台電併聯審查，同樣不能躉售電力，也就是不能賣給台電。這讓人不得不質疑這難道是一場騙局？

陳政顯說，前市府和廠商簽約，要求台中市政府環保局要負責收運全市生廚餘，提供厭氧設備料源保證量，第一年至少要交付1萬2千公噸，第二年要增加一倍達2萬4千噸，就目前的狀況來看，台中市平均每天收運生廚餘量約45噸-50噸，不可能達到2萬4千噸，更誇張的是，市府還要付廠商廚餘處理費每公噸1000元，前市府訂這種充滿陷阱的笨合約，讓市府白白被糟蹋，他要求將全案移送檢調單位調查。

張瀞分表示，契約不但要市府環保局幫忙收廚餘，還要收運稻稈，第一年及第二年至少交付2萬5千公噸，第三年起每年至少交付5萬公噸，台中市根本沒有這麼多稻稈，況且，還要農民或綑紮業者進行綑紮，堆放在收運車輛可以抵達、夾取的路邊，結果經初步測試，稻稈收運量只達2％的保證量，顯示這樣的合約實在太荒唐。

環保局長吳志超表示，廚餘發電在國外有案例，但台灣的飲食習慣不同，所收的生廚餘內容也和國外有差異，他不敢說在台灣一定能成功，當初前市府團隊推動外埔綠能園區的想法是為了讓廚餘不要進焚化爐，但目前看來並無法落實，且業者確實還沒有測試好，也無法保證什麼時候可以取得電業許可，如果業者最後真的測試不成功，市府不排除解除合約。

(中時 )