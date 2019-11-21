致謝圖－圍裙手套組。(台南文化局提供／曹婷婷台南傳真)

府城疊緣榻榻米系列口金包。(台南文化局提供／曹婷婷台南傳真)

輪胎皮帶 。(台南文化局提供／曹婷婷台南傳真)

獲得金獎的REBIKE。(台南文化局提供／曹婷婷台南傳真)

歷史悠久卻屢見新意的台南，生活日常裡各式器物，也常見新舊並存樣貌存在著。除了城市裡為數眾多的手工藝匠師，台南更曾是重要傳產加工重鎮；在產業轉型浪潮下，伴隨加工技術與創意升級，相同材質商品也被賦予全新意義。第一屆台南設計獎不限生活器具、藝術品、禮品、設計品，期待透過設計力深化產業加值，打造專屬台南的獨特創意作品。

為活絡台南文創產業，促使文創產業人才媒合與輸出，台南市政府文化局辦理「台南市十大創意商品」8年，累計產出超過135件深度行銷台南之美的創意商品。

今年創意商品徵選方式有了重大轉型，首度結合2019台南設計周「轉變的力量」主題，舉辦「2019第一屆臺南設計獎」徵選活動，作品不乏舊品回收再利用，讓人驚艷於創作的能量，共選出12件以台南「在地產業、技藝、材質」為創作核心的設計作品：

金獎１名（獎金5萬元）：REBIKE／本來生活有限公司

銀獎１名（獎金3萬元）：月光系列／產品材料與製造工藝研究室

銅獎１名（獎金2萬元）：半聲熟-老店新聲活／半聲熟

佳作９名(獎金各5千元)：烏魚子手工皂（干皂創意工作室、府城疊緣榻榻米系列口金包（京都奈本舖）、新力印章主題展：臺南踩印－老城文化隨步印記（臺南老爺行旅、湯士賢、黃高樁）、致謝圖－圍裙手套組（摩德廣告）、臺南銅話典藏明信片（心研舍文化創藝有限公司）、環圓豆皿（環圓The ring of the circle）、輪胎皮帶 （李浩年）、憶-沙包（簡單布調手作坊）、暖煦（出岫設計）。

本屆徵選委員包括鴻梅文化藝術基金會林靜雯執行長、瑞嗎空間設計呂賢文總監、西屹設計王士俊總監、同心圓設計張伊增總監以及周雅菁副局長。除了專業評審團評選，得獎作品也將進行線上票選，由民眾選出「最佳人氣獎」，獲選作品將由瑞嗎空間設計提供獎金５０００元！

目前線上投票已開始進行，投票即可參加由目目文創辦理的幸運輪盤抽獎活動，獎品內容豐富，歡迎大家一同來參與投票！「第一屆臺南設計獎頒獎典禮暨2019臺南設計週設計之夜」也將於30日下午5時假藍晒圖文創園區舉行，將由黃市長、文化局葉局長及評審委員親自頒獎，得獎作品並於2019臺南設計周衛星展區－藍晒圖營運中心展出。

設計周其他豐富的系列活動還包括：在地化成衣生態系特展（藍晒圖文創園區藝廊）、工藝特展（吳園臺南公會堂B1展廳）、創意紅包展（文創 PLUS臺南創意中心），並結合講座及市集活動，邀請民眾屆時前來感受台南設計力。

(中時 )