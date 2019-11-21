政府推動分級醫療，鼓勵民眾可先往診所求診，但仍然有不少人認為看大醫院才有效。聯新國際醫院有醫師長期到社區診所支援看診，認為基層診所的醫療水準也相當高，而且搭配雙向轉診制度，看病和用藥可以無縫接軌，且民眾從醫院轉診至診所，病歷與用藥資料都已經上傳至健保醫療資訊雲端查詢系統，診所可以同步掌握病人資訊。

50多歲陳先生患有糖尿病、高血壓、慢性腎臟病，之前在聯新國際醫院看診，腎臟科主任林盈光幫陳先生做完整檢查，藥物也調整得很合適，於是建議陳先生轉診到社區診所方便看診。陳先生原有些抗拒，但發現住家離診所近，不必到醫院大排長龍，掛號費及部分負擔也比較便宜，診所的藥物與醫院端都可以銜接，最後對轉診結果相當滿意。

林盈光長期在社區診所為民眾看病，他認為大醫院醫師支援診所是很好的橋樑，讓病人不論在大醫院或診所，都可以看同一位醫師；對於不放心在診所看病，或是只習慣到大醫院的患者，可以緩和不安全感、降低心中排斥感，也比較願意固定留在診所看病。

此外，有些病人認為原本治療的醫師最瞭解病情，因此不接受轉診。林盈光說，當民眾從醫院轉診至診所，患者的病歷與用藥資料都已經上傳至健保醫療資訊雲端查詢系統，診所可以同步掌握病人資訊。

(中時 )