國民黨副總統候選人張善政今(21)日下午前往高雄參加新住民和國際同濟會後援會成立大會，重申要讓新住民懷孕後可以立即使用健保的立場，並且成立新移民委員會；另外，張善政也喊出「三贏一不贏」，強調台灣、中華民國和台灣人民要贏，蔡英文就一定不能贏。

張善政今日下午出席「國際同濟會高屏地區挺韓國瑜張善政與立委之友會成立大會」進行授證儀式，也參加「高雄市新住民姊妹安定聯盟挺總統韓國瑜、副總統張善政暨立委後援會」。

會中，張善政指出，行政院目前有原住民和客家委員會，但台灣也有高達57萬的新移民，新移民委員會有絕對成立的必要性，因此當國民黨總統候選人韓國瑜聽聞後，馬上將此寫進政見，希望讓嫁到台灣的新移民也真正有家的歸屬感。

張善政強調，新移民嫁到台灣來都會當作台灣媳婦疼惜，本地人有的福利新移民也該有，但是民進黨說新移民懷孕馬上可以用健保是假的，況且現在還有產檢；張怒批，民進黨根本不知道當父母的心情和辛苦，大家要的是從頭護到尾、擔到底的健保。

張善政也說，下周將會端出0到6歲國家養的政策，要讓想多生孩子的新移民放心，因為國家會幫你養，而這些小孩未來也會成為台灣企業到越南、印尼等國家開發市場的中堅骨幹。

針對民進黨喊出「2020台灣要贏」，張善政笑說，這個口號好像是在幫國民黨，因為國民黨現在有「三贏一不贏」的口號，也就是「台灣要贏、中華民國要贏、台灣人民要贏、蔡英文一定不能贏」，大家明年一定要讓韓國瑜當選，為了達成這個目標請大家一起加油。

(工商 )