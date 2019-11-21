韓國政府消息人士今天表示，由韓國、美國、加拿大和澳大利亞4國參加的「太平洋先鋒」聯合演習20日在關島附近海上舉行，5月曾參與這項演習的日本，這次則缺席。

南韓聯合新聞通訊社指出，政府消息人士表示，並沒有向美國詢問日本缺席的理由，不清楚日本為何缺席。

這次「太平洋先鋒」（Pacific Vanguard）演習包括聯合機動訓練、射擊訓練、防空訓練、反潛作戰。

韓國海軍派出「崔瑩」號驅逐艦（4400噸級）和山貓直升機參演。美軍派出飛彈巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）、補給艦、潛艇，澳大利亞海軍派出「霍巴特」級防空驅逐艦和潛艇，加拿大海軍派出護衛艦。

報導指出，這是今年繼5月之後，第2次舉行這項演習，當時，韓國、美國、日本和澳大利亞4國在關島和北馬里亞納群島附近海上演習。

5月的演習是韓日兩國因日本巡邏機在獨島海域對韓國軍艦進行威脅性低空飛行發生矛盾後首次進行軍事交流，美國為了仲裁韓國和日本而邀請雙方參加。

另外，韓美為了促成北韓和美國非核化磋商決定推遲聯合空中演習，但是，美日定期聯合海上演習日前在韓國東部海域舉行，美國海軍第七艦隊、日本海上自衛隊參演。

(中央社)