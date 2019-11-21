▲藝術家勤燕璧最讓他引以為榮的是在台藝大以他獨到鑽研的仿敦煌石窟壁畫與石雕創作，奪得畢業展第一名榮耀。（楊樹煌攝）

▲藝術家勤燕璧仿古創作以『對比古今』方式展現的立體石雕佛像。（楊樹煌攝）

▲勤燕璧老師展示他獨到的發明創作，成功將喜愛的山岩峭壁複製回來，製作出具歷史年份與滄桑感的大自然岩壁，令人嘆為觀止。（楊樹煌攝）

▲勤燕璧老師在其埔里鎮榮光路的新住居，除有傳統與現代的藝術，並有這間呈現台灣早年各種生活文物的獨特園地。（楊樹煌攝）

▲勤燕璧老師佛像藝術創作的爆炸性作品，莊嚴佛手泥塑作品中，正面是Seven7超商標誌，背面是OK超商標誌；勤老師說這件俏皮作品是在闡述佛法傳遞是24小時普照世人的意涵。（楊樹煌攝）

發下宏願，要讓佛教石窟文化在台灣重現的曠世奇才藝術家勤燕璧，最近再以其獨步當世的鬼斧神工技術，將修復古佛像技巧用在仿古文物創作，成功開創出可比擬敦煌石窟的藝術石雕，讓人無不驚艷，不但為埔里打造出另一藝術觀光園區新亮點，可預期的敦煌石窟藝術很快會在南投重現，並讓南投掀起另波藝術參訪旋風熱潮。

知名藝術家勤燕璧，早在921大地震前就隨著藝術大師蕭進興來埔里作畫寫生，讓他與埔里好山好水結下不解之緣，因而定居埔里，後來因其藝術才華及擅長的古文物復技藝，被當時中台禪寺住持惟覺老和尚相中，禮請至寺中擔任古文物修護師，一呆就是18年中，每天日夜埋首鑽研中國佛教古文物寶藏，並修護寺中珍藏的各式古佛像，讓明清年代以前稀有珍藏的殘缺佛像趨歸圓滿。

勤燕璧很感恩結識惟覺老和尚的殊勝因緣，讓他在修護佛教文物中，致力礦物彩再深層的鑽研，領悟出更獨到的修復古佛像技巧，而且修復後根本無法看出曾經修復的破綻，連歷史斑駁的年代痕跡都重現，並讓每尊佛像都呈現諸佛菩薩的勝妙化身，讓老和尚和佛教界長老見了都無不震撼與驚奇。

因在中台禪寺修復佛像和碰習佛法的毅力與定力，好學不倦的勤燕璧，先後8年時間，每周一至周四在中台修護古佛像，每周五、六、日不惜路遙，從埔里趕至台北藝術大學，以半工半讀方式，完成大學與研究所求學歷程，並在台灣藝術大學書畫藝術學系研究所畢業，堅強的向學精神，更是令人讚嘆。

尤其勤燕璧在台藝大更以他獨到鑽研的仿敦煌石窟壁畫與石雕創作，奪得畢業展第一名佳績，讓他都深感榮耀，同時更讓他立志要讓佛教石窟文化在台灣重現的理想，更具信心。

目前勤燕璧老師在其埔里鎮蜈蚣里榮光路44號的新住居，不但獨自打造出結合傳統與現代以及自我理想興趣文物互容的獨特藝術園區，並也展示他找回石窟藝術的獨到發明的創作，還有最近他以台中佛像修復經驗，將喜愛的山岩峭壁複製回來，製作出具歷史年份與滄桑感的大自然岩壁，都令人嘆為觀止。

(中時 )