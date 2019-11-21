楊瓊瓔陣營以立法院官方數據回擊對手「以質詢率硬凹」。（楊瓊瓔競選總部提供）

洪陣營在地方群組貼圖，引發對手怒火。（楊瓊瓔競選總部提供）

楊陣營在地方臉書貼圖回擊，讓對手暴跳。（洪慈庸競選總部提供）

台中市第三選區兩個女人戰爭各界矚目，但主帥洪慈庸、楊瓊瓔21日休兵，反倒幕僚擦槍走火！洪營上午8時許在地方群組貼圖，指公督盟數據洪慈庸「質詢率」大勝楊瓊瓔28.8％；楊營不甘示弱，下午在同一群組拿出「立法院公告數據」反擊，指出同樣任期天數，楊質詢204次，反觀洪是141次，質詢次數高出44％。

洪營在有119人的地方群組轉貼圖文，援引公督盟立委評鑑數據指出，楊第8屆立委應質詢238次，實際質詢166次，換算質詢率69.7％，缺席72次；洪在第9屆立委，應質詢146次，實際質詢143次，質詢率97.9％，缺席3次，「誰當立委更認真，一比就知道」。

因洪、楊均有團隊成員都在同一群組，楊陣營下午大動作反擊，貼出立法院官方統計數據護主，在問政成果項目，以同樣任期天數計算， 楊共質詢204次，洪只有141次，換算質詢次數楊比洪高出44％，猛轟對手硬凹，還酸「質詢不夠、抹黑來湊！」

洪營援引公督盟的質詢率，楊營引用立法院官方統計的質詢次數，雙方忽拋對自己有利數字，立基點各有不同，到底誰比較認真，留待選民自行評判。

(中時 )