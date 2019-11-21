美國俄亥俄大學名譽退休教授羅摩瑟（William Romoser）專攻節肢動物傳染病毒學及昆蟲學，他收集美國國家航空暨太空總署（NASA）在火星上的探測車拍攝的照片，宣稱找到火星存在生命的證據。

他日前在密蘇里州聖路易市舉行的美國昆蟲學會全國會議中，聲稱從照片中看得出生物的外型，類似爬蟲類和像是蜜蜂的昆蟲，他的發現包括火星表面已成化石的生物及還活著的生物。但羅摩瑟所謂的火星生命證據只是出於他個人對照片的解讀。

羅摩瑟提出的證據卻遭奧勒岡州立大學整合生物學系教授麥迪森打臉。麥迪森認為，這種「證據」可能只是「幻想性錯覺」，也就是在隨機資料中看到一些圖樣。例如：人們常常會將諸如雲朵看成動物、人臉、物品等。

麥迪森稱自己有昆蟲方面的幻想性錯覺，尤其是甲蟲類，他研究甲蟲數十年，蒐集來自世界各地的數千種甲蟲，多年來已在腦中建構出一種「圖形辨識系統」，很容易就能辨識出甲蟲。

但他指出，這種模式會有誤測率，也就是以為看到甲蟲，實際上經過進一步研究後，才知道並沒有。他說，「我不認為火星上有昆蟲」，那些照片完全無法取信於人，因為照片內容落在不計其數的非昆蟲物體上，且解析度很低。

洛薩拉摩斯國家實驗所行星學學者藍札女士表示，要在照片上找到圖形是很簡單的事，那些照片被修剪成小圖，上面也沒標註比例尺，你可以從照片中想像出很多不同圖形。

(中時 )