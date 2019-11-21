彰化沿海地區養殖戶多達6700多戶，台電彰化區處為鼓勵養殖業者主動安裝不停電設備，避免因線路接觸不良、斷線導致設備燒毀，影響魚塭遭受漁獲損失，預計26日至漢寶村向漁民宣導相關法規，並說明不斷電系統的相關裝置設備，鼓勵漁民踴躍找水電業者自費安裝。

不論是養殖魚塭或現代化水簾式禽舍，若因台電供電不穩導致系統跳電，常造成農漁損失，雖台電於道義責任上會給予補償金，但多數損失仍得由農漁民自己承擔、認賠；為了鼓勵農漁民自主加裝相關預防系統，近年積極主動舉辦宣導座談。

台電彰化區處業務經理曾陳發指出，養殖漁業、養禽畜戶，及養蘭業者等電力不能中斷的用電，除落實用電觀念，若能裝置備用電源或保護設備，也能降低事故無預警停電造成的損失。

曾陳發說，今年9月已經試辦過一場說明會，由台電人員以簡報，示範系統模組，現場介紹不斷電系統、說明自備發電機組的欠相保護裝置等，預計11月26日下午再至芳苑鄉漢寶村社區活動中心舉辦「畜牧、養殖業用戶欠相保護及不斷電裝置宣導會」。廣邀養殖戶、畜牧業共同與會，透過宣導建立用戶正確的安全用電觀念，鼓勵用戶加裝相關設備，降低突發事故及無預警停電造成的損失、避免設備燒損。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，台電舉辦推廣宣導活動，都會鼓勵漁民盡量踴躍出席了解；但過去多年來，漁民不斷反映魚塭水車使用發電機組，有時因超過契約容量，導致收到鉅額罰款的問題，卻一直未解，他也呼籲台電公司要加強輔導，盡快主動協助漁民解決問題。

(中時 )