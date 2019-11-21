世棒12強賽中華隊總教練洪一中請辭後，目前接手人選懸缺，王建民今（21）日被媒體記者拱出來擔任中華隊總教練，王建民有沒有可能出任？且看他怎麼說！

王建民今天參加訊聯20周年記者會，媒體記者圍著他問陳偉殷被讓渡的看法，王建民表示，這是大部分職業球員的過程，不可能棒球生涯都是順利，必有高低起伏，所以正面思考、不要放棄，繼續努力尋求突破、重新回到球場。

對於國人關心明年4月「東京奧運最終6搶1資格賽」，媒體記者問王建民6搶1資格賽陳偉殷要不要參加？王建民的回答很實在，他說：「要看他有沒有意願？如果陳偉殷願意打中華隊可讓中華隊多1名先發投手。」

最勁爆的是有人問建仔：「洪一中請辭中華隊總教練，你有沒有可能擔任總教練？」王建民直接回答：「怎麼可能！」媒體再問：「為什麼？」王建民再答：「我沒有那個經驗啊！怎麼可能擔任總教練。」

媒體記者再問：「那你覺得可能是誰？」王建民也很有耐性回話：「不曉得？」總教練的問題問完了，有人再問他明年6搶1有可能再當中華隊牛棚教練嗎？王建民表示；「現在還沒有想法，現在要與富邦悍將球團溝通，看合約怎麼談。」

結束牛棚教練的話題，媒體記者再「拷問」建仔有關「6搶1資格賽」的投手戰力？建仔還是很有耐心，他說：「現在6搶1的情況還不曉得，每個球團都有自己的考量、球員也要為自己的球隊努力。」

「無厘頭」的問題還沒有完，媒體記者再問王建民看好「6搶1資格賽」的中職投手有誰？王建民還是有答案，他說：「現在時間還很早，要等到明年球季開打前，看他們這段時間怎麼調整。」

(中時電子報)