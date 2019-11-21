冬季不只泡湯，滑雪也有趣！各國滑雪場陸續開放。旅遊網站TripAdvisor精選了日本和加拿大的熱門冬日滑雪勝地，也帶你遊覽當地旅遊熱點，體驗一個充滿歡樂的白色假期。東京近郊的長野縣和新潟縣亦是著名的滑雪勝地，不少滑雪場鄰近當地著名的溫泉勝地，除了滑雪之外，還可以享受溫泉。加拿大的惠斯勒山上，邊滑雪還可見冰河覆蓋山脊的壯闊景象。

北海道：被譽為「粉雪天堂」的北海道是不少台灣人的首選滑雪勝地，該區的粉雪潔白而鬆軟、滑雪地形絕佳，札幌、新雪谷町、富良野等多個地區設有數百個設備完善的滑雪場。除體驗冬日運動，你可到札幌啤酒園嘗嘗北海道特色羊肉燒烤；到旭山動物園探訪極地世界的動物；或到名勝洞爺湖欣賞絕色冬日美景。當地有許多住宿選擇，由一站式滑雪酒店如Club Med Tomamu Hokkaido，到精緻的日式小旅館如函館海濱La Vista飯店，也不錯的選擇。。

長野縣_地獄谷雪猴公園_泡溫泉的雪猴。（TripAdvisor 提供）

長野縣：長野縣以1998年冬季奧運舉辦場地而聞名於世。該區70座以上的滑雪場主要分佈在白馬、志賀高原、輕井澤和野澤。以壯麗的阿爾卑斯山脈為背景，在銀白色的滑雪場上，享受玩雪的樂趣！滑雪場附近有多個著名的溫泉區，如野澤溫泉村、別所溫泉，滑雪後可泡泡溫泉消除疲勞。還可到「旅行者之選 -日本最佳體驗」第六名的地獄谷雪猴公園看人氣的「泡溫泉的雪猴」、遊覽歷史悠久的善光寺。TripaAdvisor 推薦評分相當高的島屋旅館 （山之內町），住在這裏感覺就像在家一樣！

新潟縣：雪國新潟縣是日本滑雪運動的發源地，擁有許多雪質優良且配套完善的滑雪場，無論是滑雪或是玩雪都能夠讓您盡興而歸！推薦入住湯澤新大谷飯店或赤倉觀光飯店 (妙高市)，既可到附近滑雪場滑雪，又可在飯店泡溫泉，享受雙重體驗。當地一年一度的十日町雪祭亦是不可錯過的活動，一邊欣賞大型精緻雪雕，一邊嘗嘗當地小吃。如果有時間還可遊覽新潟縣著名的彌彥神社和白雪紛飛的美人林。

惠斯勒_黑梳山。（TripAdvisor 提供）

加拿大的惠斯勒：位於卑斯省的惠斯勒是加拿大著名滑雪度假勝地之一。這裡雪量充沛，雪季長達6個月，非常適合冬季運動。惠斯勒滑雪場由惠斯勒山和黑梳山兩座滑雪場所組成，共有超過 200條雪道，對於熱愛速度感的滑雪者來說，絕對過癮！追求刺激的你還可體驗很受歡迎的惠斯勒荒野雪地摩托跑。在惠斯勒山上，怎能錯過冰河覆蓋山脊的壯闊景象。

班夫_明尼旺卡湖。（TripAdvisor 提供）

加拿大的班夫：位於洛磯山亞伯達省的班夫國家公園內座落著三座世界級的滑雪場：露易絲湖滑雪場、陽光村與諾奎山滑雪場。玩過刺激的戶外運動後，還可以遊覽熱門景點露易斯湖和明尼旺卡湖。滑雪場周邊酒店、旅館、餐廳都集中在班夫小鎮。暗嶺度假酒店是旅遊班夫的最佳家庭旅遊住宿選擇之一，有世界級滑雪場、迷人小鎮風光、優美雪景於一身，絕對值得您特地造訪！

(中時電子報)