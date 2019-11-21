火熱十足的韓國嘻哈歌手Sik-K，即將用饒舌炸翻台北啦！Sik-K是H1GHR MUSIC的成員之一，這次首度以個人世界巡演《FL1P World Tour》來到台北與粉絲們見面，他將在現場呈現他的舞台熱情，並演唱多首知名曲如〈iffy〉、〈party (Shut Down)〉、〈Rendezvous〉與新曲〈Water〉等，還沒有入手的粉絲千萬不要錯過這難得的機會。

性感韓國嘻哈歌手Sik-K本週將來台。（圖／翻攝自IG）

除了帥氣性感的Sik-K本人，神祕嘉賓更是大家關注的焦點，這次Sik-K將帶著DJ SMMT、有著「時尚狂人」之稱的Woodie Gochild、《2019中國新說唱》選手SeanT（肖恩恩）一起和大家近距離見面，高顏質的超強嘻哈組合令許多粉絲超期待。

Sik-K在兩個月前，才在嘻哈男神朴宰範的個人世界演唱會上擔任台北場的嘉賓，與朴宰範一同在舞台上有相當精彩的互動演出，令現場的粉絲們嗨聲不斷。本次將在台灣獨自開唱，究竟還為台灣粉絲們準備什麼樣的精彩內容呢？

Sik-K將帶著DJ SMMT、有著「時尚狂人」之稱的Woodie Gochild、《2019中國新說唱》選手SeanT（肖恩恩）一起演出。（圖／翻攝自IG）

伴隨Sik-K抵達台灣的日期將近，主辦單位也火速公布《FL1P World Tour》台北場次的官方週邊商品－世界巡演紀念Tee，推出黑／白雙色款式，如果是已購買VIP票卷的粉絲，可以在11/24當天在見面會入場時購買，更可以讓Sik-K直接簽名在T恤上面！

(中時電子報)