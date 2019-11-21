臺灣港務公司21日表示，全臺首發的正宗歐美主題「JETS嘉年華」，將在高雄港7號碼頭尖叫開港囉！「JETS嘉年華」預計12月中旬盛大開幕，期間限定120天，結合高港Fun Port「高港小火車」、「高港駕駛學校」等活動，擴充全新的港濱生活新體驗，保證讓全家大小玩到High翻天。

港務公司說，公司積極推動舊港區活化轉型，旗下轉投資事業「高雄港區土地開發公司(下稱土開公司)」積極開發高雄港舊港區，土開公司獨家引進來自歐美的主題嘉年華，預計12月中旬在高雄港7號碼頭開幕的「JETS嘉年華」。

港務公司介紹，將有大型移動式遊樂設備首度跨海來臺，超過40項娛樂設施，有讓大朋友心跳加速、驚險刺激的「大港飛天輪」，也有適合小朋友的「狗狗小飛車」、旋轉木馬、遊園小火車。現場還可以品嘗來自歐美知名品牌的經典美食，歡迎到高雄港體驗「JETS嘉年華」正宗歐美主題娛樂。

港務公司表示，民眾來到高雄港還可暢遊高港Fun Port「高港小火車」及「高港駕駛學校」，「高港小火車」串聯高雄港2號至7號碼頭，兩節式電動遊園車從棧貳庫啟程，經過歷史建築香蕉棚、高港水花園、高港4到7號棧庫群與8號郵輪碼頭，欣賞高雄港美麗景緻，身歷實境感受歷史風光。位於棧六庫旁的「高港駕駛學校」讓小朋友一圓駕駛夢，適合3至8歲的孩童體驗，將正確的交通安全守則觀念向下紮根，融入小朋友的日常生活當中，讓交通安全知識從生活中體驗與落實，也可讓孩童體驗港口轉型時期，貨車與機械車輛川流不息的穿梭蓬萊路之情景。

另外港務公司也提到，大小朋友還可以逛逛「棧貳庫KW2」，結合休閒旅遊、餐飲美食與美麗海景的港區文創新基地。107年開幕的「棧貳庫KW2」，成功活化百年碼頭港埠倉庫，展示高雄港的時代變遷，擁抱港灣碧海藍天，純白旋轉木馬搶佔高雄最Chill打卡景點的IG版面，古典宮廷風格華麗浪漫，以機械裝置藝術的手法，詮釋「夢想港濱」的概念，成為海陸間最奇幻的交界點。

(工商 )