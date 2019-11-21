很多民眾遇到鼻塞，會使用鼻腔噴霧劑，但是長期使用，會不會導致嗅覺喪失呢？食藥署表示，使用前應經由專業醫療人員評估用藥，而鼻腔噴霧劑分成三種類型，長期使用「血管收縮劑鼻噴劑」容易造成反彈性的鼻充血，若不繼續使用則會一直鼻塞，因而會養成依賴性。

食藥署表示，鼻腔噴霧劑是一種經由鼻黏膜吸收藥品的劑型，因為使用方便，又能加速藥品吸收、有效減少藥品劑量及副作用，因此廣泛地被使用於治療或舒緩過敏性鼻炎及其他疾病。

食藥署說，一般常見用於鼻炎的鼻腔噴霧劑有三種類型： 類固醇鼻噴劑、抗組織胺鼻噴劑、血管收縮劑鼻噴劑(又稱為去鼻充血劑)。

第一種，類固醇鼻噴劑，只需極低劑量就可以達到理想的效果，副作用小，長期使用並不會引起鼻黏膜萎縮或是嗅覺失常。

第二，是「第二代抗組織胺」並經過結構修飾，較不易穿透中樞神經，副作用發生機率較低，且藥效作用時間較長， 一天僅需口服 1-2 次，較為方便。抗組織胺鼻噴劑在安全性上考量為優秀的選擇，但有味道較苦的缺點。

第三種是「血管收縮劑鼻噴劑(又稱為去鼻充血劑)」，其作用是藉由收縮鼻末梢血管以暢通鼻腔，常用於舒緩鼻塞症狀。但長期使用血管收縮劑鼻噴劑容易造成反彈性的鼻充血，若不繼續使用則會一直鼻塞，養成依賴性。

食藥署提醒，無論是何種成分的鼻腔噴霧劑，都應經由專業醫療人員評估用藥，並依照醫囑正確使用，民眾切勿自行增減劑量，以避免影響療效及副作用。

(工商 )