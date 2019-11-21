韓國天團東方神起今年迎接日本出道15周年，發行出道15周年紀念專輯《XV》，發行當周以15.5萬張銷量空降日本Oricon公信榜週榜冠軍，東方神起在日本出道至今已經有8張專輯奪得公信榜周榜冠軍的殊榮，更以此驚人成績刷新自身紀錄，成為日本Oricon公信榜週榜奪冠次數最多的國外藝人。

得知消息的昌珉也隨即透過個人IG向歌迷表達感謝之意並寫下：「榮登Oricon公信榜第一名，謝謝大家！」而允浩也曾在a-nation大阪公演上說過新專輯《XV》是張滿載著15周年念想及心情的作品，新專輯共收錄15首歌曲，將R&B、抒情、搖滾、流行音樂等各種風格的樂曲一次囊括。

東方神起的日本5大巨蛋巡迴演唱會「東方神起 LIVE TOUR 2019 〜XV〜」已於11月開跑，將舉行14場公演，本周就在東京巨蛋連唱3天，值得一提的是，忙於籌備巡迴演唱會的他們，先前在福岡場時特別抽空接受採訪，當主持人問起東方神起最近最熱衷的事物時，允浩笑說：「今年開始，對時尚產生興趣，過去對於時尚一竅不通的我，漸漸有了概念！」

而昌珉則分享自己最近迷上了做家務，包含烹飪、打掃整理等，甚至報名了廚藝教室。允浩不忘讚揚道：「昌珉做的義大利麵真的很好吃，根本可以開店了。」昌珉則在旁表示：「絕不開店！」東方神起15周年日本紀念最新原創專輯《XV》將於22日正式台壓發行。

(中時 )