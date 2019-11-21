高雄市鳳山區一處社區大樓20日上午11點多驚傳一起離奇雙屍命案，47歲陳姓婦人及17歲女兒雙雙陳屍同一間臥室內，檢警初步鑑識，發現僅床上留有血跡，房內毫無打鬥跡象，異常乾淨整齊。21日法醫複驗結果出爐，確定母女兩人脖子上的穿刺傷是生前所為的致命傷，血液樣本則須待法醫研究所進一步鑑定，才能釐清真相。

據了解，陳姓母女屍體被發現時，頸部各有一處穿刺傷。檢警從床上殘留的血跡及血量判斷，母女倆人確實為割頸、流血過多致死。至於外傳是母親先用藥物迷昏女兒後才下手殺害，檢方表示，這部分需待血液樣本送驗結果出爐後，才能斷定。

當時命案現場留有一把水果刀，但檢警為求慎重，不排除再回到陳婦家中採集其他刀物，進行更精細的蒐證與鑑識比對。

47歲母最後身影曝光 隔天與女兒殞命

命案重要關係人、李姓父親20日已接受警方訊問，暫時沒有涉案嫌疑。李男表示，日前與太太口角，太太憤而搬去女兒房間同住，兩人還反鎖房門不讓他進入。18日晚上還有看到太太走出房間，沒看到女兒。20日一早他到外地出差時，接獲女兒學校老師來電，表示女兒已經兩天沒上學，他才驚覺不妙，趕緊趕回高雄家中查看，破門驚見母女雙雙陳屍床上。

(中時 )