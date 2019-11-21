不讓新北消防猛男專美於前，新竹縣消防局自3年前也推出消防猛男公益月曆，不同於新北猛男，新竹猛男屬於「小鮮肉」，但是厚實的胸膛、流線肌肉同樣受到民眾「秒殺」索取一空，「2020年消防形象宣導月曆」已經出爐，搶搶滾的猛男來襲，勢必再現熱潮，索取民眾手腳要快！

熱騰騰的「2020年消防形象宣導月曆」已在臉書《新竹縣消防局》粉絲團預告，立即吸引許多人注意，並急著想要一睹為快。據看過完整版的網友說，比較起來，新竹縣的消防隊員年紀較輕，但是這小鮮肉身上的肌肉結實，顏值高，一點都不輸給其他縣市的前輩、學長。

3月份主角是新竹「消防之花」女隊員，長相秀麗，但是她絕非「花瓶」，手拿劈刀衝入火場，毫不含糊，沒有再怕的。（新竹縣消防局提供/吳家詮傳真）

新竹消防公益月曆的猛男屬於「小鮮肉」，厚實的胸膛、流線肌肉受到民眾「秒殺」。（新竹縣消防局提供/吳家詮傳真）

另外，3月份主角是新竹「消防之花」女隊員，長相秀麗，但是她絕非「花瓶」，手拿劈刀衝入火場，毫不含糊，沒有再怕的。

新竹縣消防局長孫福佑說，為讓新竹縣民能與消防人員一同發揮助人精神，這次月曆領取將以發票兌換方式，將所兌換發票轉贈新竹縣弱勢團體，於本（11）月26日上午8時30分開始在消防局竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、新埔分隊、山崎分隊提供民眾兌換月曆。

只要憑今（108）年11、12月的紙本發票5張，可兌換月曆1份，每人限兌換2份，每個據點僅提供500份，兌換完為止！

新竹消防猛男平均年齡屬小鮮肉，顏值很高。（新竹縣消防局提供/吳家詮傳真）

「2020年消防形象宣導月曆」已經出爐，搶搶滾的猛男來襲，勢必再現熱潮，索取民眾手腳要快！（新竹縣消防局提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)