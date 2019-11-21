北京故宮新推出的12色眼影，以院藏「日月星晷儀」為靈感。（取自故宮淘寶）

北京故宮自2013年在前院長單霽翔帶領下，一改過去傳統作法，仿效台北故宮的文創思維，從賣萌的宮廷娃娃到故宮貓，從線上淘寶平台到綜藝節目《上新了．故宮》，均在推陳出新地運用文物乃至紫禁城的建築元素開發文創商品，至今1年的文創營收達15億台幣。

近日故宮又推出新系列彩妝並上架於故宮淘寶，此系列亦是作為明年紫禁城建成600年而推出的「時空彩妝」，以北京故宮院藏的「日月星晷儀」為創意源起，將紫禁城流轉了600年的星震與四時之色，幻化為彩妝，推出的系列口紅，將紫禁城天空的朝夕，成為「朝曦」、「拂曉」、「破曉」、「落陽」、「晚照」、「暮光」等色號。

該系列12色眼影又對應了黃道十二星宮，對映著日月星晷儀，透明盒蓋搭配「星空清透翠藍」、「星空神秘墨藍」等色彩，宛如星空圖鑑，而星河閃耀腮紅則盤面壓花為古意的鐘表盤，兼具古意與現代感而成為近來的爆紅商品。

《上新了．故宮》第二季11月甫回歸，仍有著文創開發員的角色，帶觀眾進入還未開放或遊客無法親睹的紫禁城，回歸首期便是揭秘599年前紫禁城甫建成而遺留至今的彩畫，並根據帖木兒帝國1419年由國王沙哈魯遣使中國時隨行畫師所記錄的《沙哈魯遣使中國記》所描繪，當時舉辦慶典在午門外有大象迎賓，而設計了結合時空、旅行元素的旅行箱，以星辰藍為底色並甫以富貴象插畫，藉此向當年來訪中國的旅人致敬，並以星辰富貴的寓意作為對今日旅人的祝福。

(旺報 )