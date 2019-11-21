美國海軍陸戰隊(US Marine Corps )成立於1775 年 11 月 10 日，今年已成軍244年。為慶祝這一天，美國海軍最古老的風帆軍艦憲法號(USS Constitution,IX-21)，也特別鳴砲慶祝。

我們很強(We Are The Mighty)報導，憲法號於1794年動工、1797年下水服役，是一全長62公尺的風帆巡防艦，安裝有54座砲台，18磅追擊炮安裝在前方，而30磅與24磅炮安裝在舷側，在風帆巡防艦中，算是火力相當強悍的。憲法號參與過美法準戰爭、第一次巴巴里戰爭、1812年戰爭等等，在1812年戰爭期間，擊沉過2艘英國巡防艦，而自身損失輕微，成功激勵士氣。

憲法號在1881年終退役，在1887年進行首次大修，以慶祝它的百歲生日，1907年正式改裝成博物館，但這個時候沒有大砲，到了1931年底，為了正式回復它的原樣，安裝了55座複製的火砲，重現過往的榮光。

到了1976年，也是美國建國200年慶時，美國海軍決定，最古老的現役軍艦須要有開砲的能力，也是向其時代致敬。這是一個新穎的主意，於是將兩門24磅重的砲，送往肯塔基州路易斯維爾的海軍軍械站改裝，以便趕在美國200週年慶典前及時致敬，之後憲法號幾次海上巡弋與慶典，都會開砲慶祝。

雖然憲法號在歷史上擊沉2艘英國軍艦，不過英國君主也來參觀過，現任英王伊麗莎白二世曾與夫婿菲利普親王一起上船遊覽，這是英國君主唯一一次踏上這艘船的例子。

(中時電子報)