遠東科大「網紅行銷」課程，邀請人氣音樂網美陳寧彩分享直播吸粉祕訣。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

深受年輕人喜愛的知名流行國樂「無雙樂團」二胡手暨音樂總監，亦是「浪直播」的人氣直播主陳寧彩，日前受邀至遠東科技大學管理暨設計學院「網紅行銷」課程開講，分享直播吸引年輕粉絲的祕訣，COSPLAY、說學逗唱跳樣樣都來，讓學生們大呼網紅難為。

陳寧彩亮麗俏辣外型，自小學習國樂並囊括各大比賽佳績，畢業後苦於國樂市場在台灣式微，因此在高中職擔任專任老師，後因出色國樂技能與絕佳外型，被無雙樂團創辦人相中，將國樂演奏結合流行樂風，並給予專業藝人訓練，跨行至演藝舞台。

陳寧彩表示，接受表演訓練時，老師還要求學習「毛毛蟲飢餓的樣子」，自己必須蜷伏爬行在地向著天空大大張嘴時，為了配合演出效果，必須吊在百尺高空的熱氣球上拉二胡，一整天下來脊椎幾乎直不起來，她甚至一度懷疑人生，不知自己的二胡音樂路是否正確？

直到直播興起，陳寧彩也藉此推廣二胡及國樂，才赫然發現演藝全方位訓練，可讓她COSPLAY，適時的喬扮電競遊戲人物，說學逗唱跳樣樣都可以發揮，反而有別於其他網紅的表演單一性，為她的直播大大加分，並奪得各式各樣直播主大獎，因此躍升為人氣網紅，月收入相當驚人。

陳寧彩表示，每年將近有5000個音樂科系畢業生，然而台灣傳統音樂市場極為有限，畢業即失業為常態，或零散接商演場子，但都非長久之計，如何在新的世代運用多元學習及新媒體，跨領域結合，讓學音樂有更好的展現方式及獲利來源，是相關科系的大學生該積極預備的。

遠東科大管理暨設計學院副院長胡曉菁表示，「多媒體與遊戲發展管理系」及「流行音樂產業管理系」合作打造「網紅行銷」課程，禮聘有業界實務經驗又具話題性的網紅及網美，希望給同學新鮮又實用的學習，讓他們面臨就業挑戰時更有競爭力。

(中時 )