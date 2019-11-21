呷人夠夠！中火將新增兩部燃氣機組，卻未承諾除役燃煤機組。市議員陳文政要求市府，應停發中火生煤操作許可證。陳文政強調，提高燃氣的本意就是是要降低燃煤，但台電至今依然模凌兩可，甚至不除役老舊燃煤機組，擬轉為夏季備用機組，等同燃煤量未減；市府不用浪費時間跟台電討價還價，直接停發生煤操作許可證，捍衛市民的健康。

陳文政說，台中火力發電廠是中部地區最大的固定污染源，長年危害台中人健康。近年民進黨非核家園政策上路後，污染問題更是雪上加霜。民進黨政府為平息眾怒，不斷宣傳「將以燃氣取代燃煤」，於中火新設兩部燃氣機組，預計2024年商轉，但從未承諾除役老舊的燃煤機組，仍規劃為備用機組於夏季發電。

陳文政痛批，「燃氣取代燃煤」根本是騙局，吃定台中人，根本無視中部民眾的健康。陳文政指出，2部燃氣的裝置容量，約等於4部燃煤機組的裝置容量，理當除役4部老舊燃煤機組，台中市民這樣的要求並不過分，但中央態度至今依舊模凌兩可，不敢給台中人承諾，顯見是要蒙混過關，不但沒有誠意解決近年台中的空污加劇問題，未來還要再一次犧牲台中人的健康。

陳文政要求市府，燒不燒煤並不是中央說的算，台中市政府握有核發「生煤操作許可證」的權利，請市府相關單位要以此為籌碼，強硬要求中火除役等量的老舊燃煤機組，捍衛台中人的健康與尊嚴。

(中時 )