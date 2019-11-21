大自然擁有許多千奇百怪的事物，常常讓人們摸不著頭緒，為什麼雨林在一夜之間變成水底仙境？印度的大象又為什麼吞雲吐霧？動物星球頻道《自然怪事求解答》將揭露並一同深入調查大自然的謎團，為你一一破解這些奇怪的動物行為。

去年，巴西雅定生態公園在一夜之間沒入水中，吊橋、步道、路邊的長椅全沉入清澈的水底，讓人想到傳說中的大西洋神秘海底城亞特蘭提斯。科學家發現，雅定生態公園變身水底世界的原因與亞馬遜雨林類似，位於雅定北方的亞馬遜雨林，每年都有將近26萬平方公里會因洪水氾濫，淹入9尺高的水中，鱷魚會瞬間成為雨林生物，棲息在樹上的樹懶也會在水中游泳。

但不同的是，亞馬遜洪災夾帶土石形成混濁的水流，雅定洪災卻異常呈現出清澈透明的水流，原來，雅定雨林的水源是來自清澈出名的河流「銀河」，在一夜暴雨後水量超出河流系統負荷，多餘的水在充滿孔隙的石灰岩過濾水流雜質後大量湧出，把河面往上推升，才形成了這樣罕見的水中仙境。然而，這大概4年才會出現一次，且大約兩天的時間水就會漸漸消退，堪稱是曇花一現的夢幻美景。

印度科學家驚見大象詭異疑似抽菸的舉動。（動物星球頻道提供）

另野生生物保育協會的研究人員在印度拍到一個讓研究團隊非常困惑的景象，一頭野生印度象像在抽菸一樣，在從地上撿起東西咀嚼後，嘴中噴出一口口的白煙。事實上，研究人員拍到的大象不是在抽菸，而是把木炭上的灰燼吹掉再咀嚼。究竟為什麼大象會吃木炭？科學家表示，木炭其實是一種藥物，是天然的過濾器，可幫助改善消化，也可以中和大象肚子裡的毒素。

很多動物都被發現會吃木炭來清除身體的毒素，像是占吉巴島上的紅疣猴就會吃木炭來舒緩腸胃，就像人類肚子痛的時候也會買藥來吃， 因此，科學家推估，這隻看似在抽菸的大象其實是在取用大自然的藥箱，把木炭當瀉藥來治療消化不良。《自然怪事求解答》全新系列於每周六晚間8點首播。

(中時 )