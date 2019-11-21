無預警甜蜜閃婚的蒼井優，在結婚前已經完成新片《男人真命苦》的拍攝，雖然片名沿用原著漫畫名稱，但實際上蒼井優在戲中的角色恐怕才是最辛苦的一位，也讓她的角色在感情路上更加艱辛。

導演真利子哲也透露蒼井優為這部戲做了不少犧牲與準備，包括她長大之後一路維持的長長秀髮，也橫心剪短，更與池松壯亮等人有大膽的裸露戲演出，為了吻合電影裡普通平凡的上班女性特質，甚至刻意不修飾自己身體的線條，要用更真實赤裸的一面迎合角色需求，相當敬業。

而日前與導演攜手首度訪台的文青風演員池松壯亮，也為了角色刻意增加體重，更狠心拋棄帥氣外表與文青風格，不僅片中超過一半時間都鼻青臉腫，甚至還用接近歇斯底里的野獸派風格演出。

池松壯亮野獸派演技不計形象。（双喜電影）

電影中池松壯亮甚至邊吃飯邊對蒼井優吐露心聲，情緒激動之餘，飯粒也沒少噴過，池松壯亮趕緊自清：「私下的我吃飯可是會吃得很乾淨的。」電影22日在台上映。

(中時 )