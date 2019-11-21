科技日新月異，然大自然中仍有不可知的奧秘！為什麼雨林在一夜之間變成水底仙境？印度的大象又為什麼吞雲吐霧？動物星球頻道《自然怪事求解答》將揭露並一同深入調查大自然的謎團，為你一一破解這些奇怪的動物行為。《自然怪事求解答》全新系列於每週六晚間8點首播。

熱帶雨林突淹沒 失落的帝國亞特蘭提斯重現？（動物星球頻道 提供）

去年巴西雅定生態公園在一夜之間沒入水中，讓人想到傳說中的大西洋神秘海底城亞特蘭提斯。科學家發現，雅定生態公園變身水底世界的原因與亞馬遜雨林類似，位於雅定北方的亞馬遜雨林，每年都有將近26萬平方公里會因洪水氾濫，淹入9尺高的水中，鱷魚會瞬間成為雨林生物，棲息在樹上的樹懶也會在水中游泳，但不同的是，亞馬遜洪災夾帶土石形成混濁的水流，雅定洪災卻異常呈現出清澈透明的水流。

原來，雅定雨林的水源是來自清澈出名的河流「銀河」，在一夜暴雨後水量超出河流系統負荷，多餘的水在充滿孔隙的石灰岩過濾水流雜質後大量湧出，把河面往上推升，才形成了這樣罕見的水中仙境。然而，這大概四年才會出現一次，且大約兩天的時間水就會漸漸消退，堪稱是曇花一現的夢幻美景。

大象是老菸槍？印度科學家驚見大象詭異舉動。（動物星球頻道 提供）

野生生物保育協會的研究人員在印度拍到奇異景象，一頭野生印度象像在抽菸一樣，在從地上撿起東西咀嚼後，嘴中噴出一口口的白煙。事實上，研究人員拍到的大象不是在抽菸，而是把木炭上的灰燼吹掉再咀嚼。究竟為什麼大象會吃木炭？

占吉巴島上的紅疣猴吃木炭舒緩腸胃不適。（動物星球頻道 提供）

科學家表示，木炭其實是一種藥物，是天然的過濾器，可幫助改善消化，也可以中和大象肚子裡的毒素。很多動物都被發現會吃木炭來清除身體的毒素，像是占吉巴島上的紅疣猴就會吃木炭來舒緩腸胃。其實人類肚子痛的時候也會買藥來吃， 因此，科學家推估，這隻看似在抽菸的大象其實是在取用大自然的藥箱，把木炭當瀉藥來治療消化不良。

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(中時電子報)