前「酒國名花」凌威威（舊名：凌葳威）日前驚傳與結婚1年多的小11歲丈夫「岳飛後代」岳子樓鬧婚變，未料卻意外讓她早年出版舊作《葳力四射》翻紅，書中爆料酒店秘辛令人眼界大開。她今(21日)更親自接受《中時電子報》專訪，又驚爆一位政務官表面形象良好、為民喉舌、人緣好，時常與其他黨派唇槍舌戰，也沒什麼爭議，其實私下真面目超嚇人，在酒店玩很大又鴨霸，不少小姐都被他弄到哭，令凌葳威痛斥真的沒水準！

凌威威表示這位形象良好的政務官，其實是酒店惡名昭彰的客人，因為對方會仗著自己身分，硬逼沒做S的小姐做S，重點還不是付行情價，只大概付個1、2萬草草了事，完全不到行情價1/5，導致小姐得知都忍不住痛哭，因為這個價錢實在太羞辱人，畢竟這些小姐平常不是收大老闆百萬名錶就是敞篷車，簡直就是在硬凹人家。

凌葳威更透露這位政務官平常還上政論節目跟人PK，讓她相當不屑：「你還有臉跟人PK，你私底下做這些事情，還跟人家PK跟真的一樣。」不過凌葳威也坦言跟這位政務官認識，但不能說對方名字，稱自己是表面假裝很尊敬對方，但打從心底瞧不起這個人。

據悉，這位政務官到現在還會叫外賣，把小姐叫到招待所。

(中時電子報)