石澄璇贏得職業生涯首冠，被好友們灑水洗禮慶祝。(大會提供/陳筱琳傳真)

總獎金60萬台幣的2019法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天在桃園大溪高爾夫俱樂部進行最後一回合決賽，儘管風勢沒有昨天大，但還是給選手帶來挑戰，20歲職業女將「宜蘭球后」石澄璇表現穩定，打出平標準桿的72桿，兩回合總計高於標準桿1桿的145桿，贏得個人職業生涯首冠及冠軍獎金7萬1千元台幣。

石澄璇今天在風勢仍大的情況下穩定出擊，18洞全都保par，不但保持一路領先，並持續擴大領先差距，賽後透露這是個人生平第一次在比賽中單一回合18個洞都打par，簡直比打零柏忌比賽還難得。

石澄璇補充，自從去年8月轉職業後，成績與名次都不大理想，經過好幾場職業賽洗禮與震撼教育後，才逐漸習慣職業賽的氛圍與比賽心態，她說：「打起比賽不再那麼綁手綁腳，情緒起伏也變小，更能專注自己執行的每一桿，」

來自宜蘭的石澄璇，13歲開始跟著剛打球的父親一起在礁溪球場練球，後來越打越有興趣，高二起接受職業選手陸冠芝的指導，目前就讀台北市立大學大三，她說，「宜蘭球后」外號是自己轉職業後，成為宜蘭唯一女子職業高爾夫選手而來，現在拿下首冠之後讓這個封號更實至名歸，明年計畫除了參加台巡賽，能拿下至少1座冠軍以外，將繼續考中巡賽資格，並放眼進軍日巡或美巡賽。

(中時電子報)