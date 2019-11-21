北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩日前受南韓邀請出席下週在釜山召開的南韓與東南亞國家協會（ASEAN）峰會，但基於雙方關係緊繃，「目前時機不宜」，平壤決定回絕邀請。

北韓中央通信社（KCNA）報導，南韓總統文在寅5日對金正恩發出邀請函。當中還提議，若金正恩無法親自出席會議，可派特使參加。

為慶祝南韓和東協合作30週年，文在寅下週將在南韓港市釜山接待東協國家領袖。他還曾說金正恩可能加入他們。

北韓中央通信社報導，平壤感謝首爾的邀請，但也要求對方「理解我們找不到任何適當理由」讓金正恩出席會議。

北韓的聲明指責南韓在解決南北韓議題時依賴美國，傷害平壤和首爾的關係。

北韓中央通信社表示：「他們（南韓）即使已因如此依賴美國而遭遇失敗，卻仍提議在如此不適宜的多邊場合討論南北韓關係，這令人困惑。」

兩韓去年外交互動熱絡，文在寅和金正恩還舉行過3次峰會。但隨著北韓因核子和飛彈計畫遭受的制裁加劇，且平壤和華府間的去核化談判冷卻，使得南北韓關係未出現重大進展。

(中央社)