家住台中沙鹿的蔡姓身心障礙男子，日前偕同母親各騎一部機車外出，蔡某未跟緊與母親失散，竟就獨自騎到竹南遊蕩，深夜蔡某騎到竹南鎮龍山路、博愛街口，遇到轄區竹南分局中港海口派出所員警路檢攔查，發現蔡某已被列為失蹤協尋人口，先帶回派出所買麵包給蔡吃，再開警車護送蔡某回家，讓蔡母感激萬分。

竹南分局中港海口派出所所長林明德日前帶領警員曾鈺庭、鄭伃婷等，在竹南鎮龍山路與博愛街口實施路檢，結果攔下騎著機車的蔡姓男子，結果清查發現蔡某家住台中沙鹿，已被通報為失蹤人口，警方於是將蔡先行帶回派出所，得知蔡某還沒吃飯，員警立即先提供麵包給蔡充饑。

警方稍後聯絡上蔡母，蔡母表示日前與兒子外出，兩人各自騎乘一部機車，不料兒子竟未跟上失散，由於兒子有身心障礙，擔心發生意外，所以才到當地派出所報案協尋。由於時間己是深夜，蔡家只有蔡母一人，蔡男又是身心障礙人士，員警於是協助護送蔡男回家，蔡母見到失蹤兒平安返家，再三感謝員警辛勞。

(中時 )