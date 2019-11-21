陳男拒捕衝撞員警，警匪雙方駁火20幾槍。（許家寧翻攝）

基隆警匪爆槍戰，一名46歲陳姓男子涉嫌寄粉末恐嚇信，恐嚇宜蘭5家魚塭業者，警方今掌握陳男行蹤，雙方在基隆健民街拒捕發生槍戰，陳嫌開車衝撞員警，雙方駁火20多槍，車上彈痕累累，陳嫌見大勢已去，將自己反鎖車內，被發現時已倒臥血泊身亡。

警方指出，以陳男為首的集團在10月25日寄恐嚇信與氰化物粉末，給礁溪、宜蘭地區一帶共5家養殖魚塭業者，欲勒索30萬元不等，宜蘭警方不敢大意，與刑事局、基隆市警局組成專案小組，從人頭帳戶溯源，陸續拘提集團成員8人到案。

警方經多日跟監埋伏，21日前往基隆拘提陳姓主嫌，一路追捕西岸碼頭山區健民街，陳男情急之下逃進巷弄內，警方立即展開包抄，喝令「下車！」陳男見狀試圖衝撞偵防車逃亡，造成一名員警手部受傷，警方當場拔槍反擊，雙方駁火近30槍，嚇壞附近居民。

陳嫌眼見無法辦法脫困，疑舉槍飲彈自戕，警方見車內沒有動靜破窗查看，這才發現他已陳屍車內，據悉，子彈從右耳貫穿左邊頭部，另身上也有一處槍傷，警方證實共開了25槍，陳嫌部分則需清查現場彈頭，並相驗釐清死因。

據了解，綽號「家威ㄟ」的主嫌，家住基隆火車站後方，有多項槍砲、毒品前科，為在地知名藥頭，今年9月才施用海洛因被基隆地院判刑11個月正通緝中，據悉，陳男個性火爆，在2011年也曾拒捕駕車衝撞員警，警察碰到他都格外小心。

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(中時 )