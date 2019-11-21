邱吉邇精心調製土耳其經典熱沙咖啡。（移民署南區事務大隊提供／劉秀芬台南傳真）

邱吉邇於台南市新營區開設「Ayşe愛分享土耳其餐酒館」，無菜單異國料理備受饕客喜愛。（移民署南區事務大隊提供／劉秀芬台南傳真）

邱吉邇手工製作的餅乾，是來自他家鄉媽媽的味道。（移民署南區事務大隊提供／劉秀芬台南傳真）

邱吉邇於台南市新營區開設「Ayşe愛分享土耳其餐酒館」，無菜單異國料理備受饕客喜愛。（移民署南區事務大隊提供／劉秀芬台南傳真）

新住民工程師為愛成大廚 推廣土耳其熱沙咖啡

台南市新營區的「Ayşe愛分享土耳其餐酒館」，老闆邱吉邇（Giray Fetullah）是來自土耳其的新住民，客製化的無菜單異國料理、傳統的土耳其熱沙咖啡大受饕客歡迎，移民署南區事務大隊台南市第二服務站行動列車前往訪視及打氣，讓白手創業的邱吉邇與太太備感窩心。

邱吉邇說，「在我心中，台灣是個很友善的國家，可以天馬行空的追逐夢想，人生不設限」。邱吉邇原本在知名菸商擔任電子工程師，3年前來台出差，在披薩店內因併桌認識現任妻子Camille，不但自此一見鍾情，亦愛上台灣濃濃的人情味。

由於母親和6個姊妹都很會做菜，邱吉邇自小耳濡目染，在烹飪方面展現出相當天賦。2018年婚後他毅然決定轉換跑道，在台南市新營區經營餐酒館，褪下襯衫換上圍裙，傳承媽媽的手藝，分享來自土耳其的好味道，店內的擺設和裝潢則全出自太太的巧思。

「每當我製作麵包，就像把對母親的記憶揉進麵團裡，一遍又一遍。」為了端出原汁原味的家鄉美食，邱吉邇對香料、食材與餐具都非常講究，並堅持每日採買當季農產品，只為讓顧客吃到最新鮮的美味。

他說，像是蔬菜燉牛肉、風味雞湯、烤餅和蘋果派等都是經典菜色，尤其是傳統的熱沙咖啡，使用從土國帶回的精緻器皿及咖啡豆精心調製，當一杯杯咖啡送到面前，熱飲時滿室飄香。邱吉邇也樂於教導烹煮道地佳餚，讓更多人知道「原來土耳其不只有冰淇淋」。

服務站主任陳南翰表示，感謝新住民帶來寶貴的多元價值，政府致力營造和諧社會，厚植文化的深度與廣度，期望讓更多外籍人士像邱吉邇一樣感受台灣的美好。此外，移民署與台南市政府合辦的2019移民節活動，將於12月8日在奇美博物館盛大舉辦，陳南翰也邀請邱吉邇夫妻倆參加，共同歡慶移民節。

(中時 )