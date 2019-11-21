鄭文傑指控大陸公安對他嚴刑逼供，大陸則公布他在嫖妓場所出入的視頻，並向媒體展示提供性服務女子的供辭與影片。（圖／羅湖公安提供視頻截圖）

英國駐港總領事館前職員鄭文傑日前控訴受到大陸公安嚴刑逼供後，大陸網友湧入深圳公安局官方微博要求公布其嫖妓罪證。而事隔不到一日，深圳公安果然回應網民要求，公布了鄭文傑在深圳嫖妓場所的視頻，視頻顯示鄭在7、8兩月內有3次進入深圳某會所後，每次都有一名女子跟隨進入房間內，並在鄭的要求下提供非法性服務。

不久前在深圳因「涉嫌嫖妓」被深圳羅湖公安處以行政拘留後，英駐港總領事館前職員鄭文傑近日在接受媒體訪問指控，被拘留期間曾被嚴刑逼供。這則專訪傳出後，大陸網民紛紛湧入深圳公安局官方微博要求警方公布鄭文傑涉嫖影片，作為反擊。

大陸官方媒體《人民日報》周四（21日）即在微博上公開鄭文傑3次來到被指為「嫖妓場所」的視頻，以事後接受公安審訊時表示羞愧的片段。羅湖公安局亦同時澄清，不「不存在刑訊逼供」的情況。

這段影片共分4部分，前3段是鄭文傑分別在7月23日、7月31日及8月8日進入深圳一間「會所」的櫃檯後，鄭文傑跟隨一名女子進入房間內。第4段則是鄭文傑被捕後接受審訊的情況，鄭文傑與羅湖公安以粵語交談，公安先向鄭文傑說明決定拘留，並告知有鄭文傑有權利通知家人和律師。但鄭文傑表示希望勿通知家人，「因為覺得這件事很丟臉，就不太好意思告訴家裏人這件事」。鄭文傑還在被羅湖公安問到「對違法行為有甚麼看法」時表示，「好丟臉啦，好羞愧啦」、「我都沒臉去見我的女朋友、我的家裏人」，並有提到「我對這件事深感愧疚、自責，我決意改過，不會再犯」。

《環球時報》的報導中更指出，羅湖公安提供的另一段影片中，有兩名女子供述是在鄭文傑要求下向他提供非法性服務。但羅湖公安明確表示，該影片只是提供予媒體記者了解事實使用，「出於對涉事女性的保護，以及避免不雅語言出現在公開報導中，他們要求我們不在網上公開這段視頻」，因此報導中亦只有影片的一張截圖，女子被「打格」處理。

大陸公安稱，出於對涉事女性的保護，以及避免不雅語言出現在公開報導中，因此對為鄭文傑提供性服務的女子只給媒體一張影片截圖。（圖／環球時報）

鄭文傑是在今年8月於深圳回港途中被羅湖公安行政拘留15日，稱是違反《中華人民共和國治安管理處罰法》。大陸媒體則引用羅湖公安的消息指鄭文傑是因嫖妓被拘留，並且對違法事實供認不諱。

直至近日，鄭文傑接受外國媒體訪問時指控，他稱曾被3名國安人員以不人道方式拷問迫供，包括雙手被鐵鏈吊起、長達數小時被迫保持貼牆深蹲，阻礙睡眠等，甚至曾遭毆打。他指稱，被逼供過程要求他透露英政府是否透過他對香港的示威活動進行煽動或協助。

(中時電子報)