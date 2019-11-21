民眾在民間請願網站Change.org發起連署，要求英國政府撤銷香港特區行政長官林鄭月娥的丈夫和2個兒子的英國國籍，有近27萬人響應連署，預期將達到設定的30萬人大關。

林鄭一家人原本都有英國和中國香港特區的雙重國籍，林鄭月娥2007年因擔任公職而放棄英國國籍。

發起連署請願的民眾庫瑪（Deeran Kumar）在網站表示，香港政府援引「緊急法」推出「反蒙面法」，但卻不限制港警蒙面，這代表港警能在執法時隱藏身分。

連署書表示，這狀況顯示香港特區不再實行法治，因為政府和行政機關在法律面前不平等。香港的法治已死，變成被法所治。因此，他要求英國內政部撤銷林鄭月娥家人，包括她丈夫與2個兒子的英國國籍。英國有道義責任去制止在香港發生的暴行。

除了這份連署外，以「改革港警」（Reform Hong Kong Police）為名發起百萬連署，則要求位於荷蘭海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）對港警違法執法展開調查。

連署書中向常設仲裁法院秘書長西布利茲（Hugo H. Siblesz）提出請求，希望針對港警從今年6月9日起在示威行動中的暴力行為正式調查。連署書中提出多起港警暴力行動，包括最近把香港理工大學變成戰場，圍攻校園、困住學生，逮捕醫護人員，不讓他們救治。

這份連署設定100萬人為目標，目前已突破56萬。

(中央社)