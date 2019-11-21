國民黨中央評議委員劉盛良。（圖／資料照片）

世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜列不分區，國民黨中央評議委員劉盛良今（21）日表示，雖跟車宜靜不算熟識，但知道車宜靜關注青年、幼童、教育議題，他認為是很優秀的女性，對國民黨形象加分。

國民黨今天由立法院黨團總召曾銘宗帶隊，到中選會辦理登記不分區立委選舉。

根據中央社報導，劉盛良下午接受媒體聯訪時表示，車宜靜是救國團主任葛永光的妻子，他曾在聚會上見過幾次，車宜靜關注青年、幼童、教育等議題，他認為車宜靜是很優秀的女性，而且還是世界至孝篤親舜裔總會秘書長，若能成為國民黨不分區立委，應可扮演很好的角色，對國民黨的形象有加分。

對於是否因為葛永光的關係而推薦車宜靜，劉盛良指出，葛永光以前擔任過監委，現在是救國團主任，而救國團組織遍布全國，應該是可以幫忙國民黨輔選，但車宜靜本身的條件也適合擔任民意代表。

媒體詢問，怎麼看推薦車宜靜後所引發的爭議。劉盛良表示，當初就是鼓勵車宜靜，車宜靜當然也是有意願爭取不分區。但不分區名單必須要先經過審查、中常會通過、中央委員全體會議同意，不是哪個人推薦就一定會上。

劉盛良指出，雖然各界對國民黨不分區名單褒貶不一，但大家要以正向來看，他認為假以時日，車宜靜應該會對社會有幫助。

(中時電子報)